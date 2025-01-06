Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı önemli açıklamalar
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Kocaeli'de Özel Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'de Özel Ambulans ile Otomobil Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içinde bebeğin de bulunduğu özel ambulans otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ambulans ATM'ye çarparak durdu ve maddi hasarla atlatıldı. Bebek başka bir ambulansa alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içinde bebeğin de bulunduğu özel ambulans otomobil ile çarpıştı. Ambulansın ATM'ye çarparak durabildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Kandıra Sapağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 41 FJ 521 plakalı özel ambulans ile 03 BK 040 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans, ATM'ye çarparak durabildi. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, başka bir ambulansa alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
img

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? E okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Ocak Pazartesi? Fatih Terim maçı hangi kanalda? Fatih Terim'in takımı Al Shabab maçı nasıl izlenir? 7 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Survivor eleme adayları kim? 6 Ocak Cuma Survivor'da potada kimler var? 7 Ocak Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 6 Ocak Pazartesi? Survivor canlı izle! 6 Ocak Cuma TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Ocak Ödemiş, Menderes, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.