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Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Fiat Egea marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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