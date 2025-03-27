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Kocaeli'de Otomobil Özel Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan N.D. idaresindeki otomobil, A.A.'nın kontrolündeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücüler N.D., A.A. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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