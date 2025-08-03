Kocaeli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışmasında 4 kişi yaralandı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Karamürsel ilçesi Karapınar Caddesi yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 K 8903 ile 41 JB 493 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu

Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.