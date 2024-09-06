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Kocaeli'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, Tahtalı Köyü Fulacık Mahallesi'nde meydana geldi ve köylülerin ihbarı üzerine helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arasözler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, 16.50 sıralarında Tahtalı Köyü Fulacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören köylüler durumu ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arasöz sevk edildi. Bursa'dan 2 helikopter, 13 araç, 32 personel bölgede çalışma yaptı. Ayrıca Sakarya ve Kocaeli'den de çok sayıda ekip ve araç bölgeye geldi. Havadan ve karadan süren müdahalenin ardından yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Köylülerde ekiplere su tankerleri ile yardım etti. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yanan bölge drone ile havadan görüntülendi. Bölgeye gelerek ekiplere yardım eden Emin Candar, "Bir anda yangın çıktı. Sanırım şişelerden yangın çıktı ancak kontrol altına alındı" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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