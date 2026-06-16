Okul çevresinde teşhircilik yapan şüpheli serbest, mağdur babasına soruşturma

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu okul ve ev çevresinde takip ederek müstehcen davranışlarda bulunduğu ve teşhircilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan 48 yaşındaki şüpheli, mahkemede serbest kaldı. Olay sırasında kaçmaya çalıştığı öne sürülen şüpheliyi yakalayan mağdur çocuklardan birinin babası hakkında ise "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz nisan ayında Körfez ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun, okuldan eve dönüş yolunda 48 yaşındaki A.C. tarafından yaklaşık bir hafta boyunca takip edildiği öne sürüldü. Çocukların, şüphelinin okul ve ev çevresinde araçla tur atarak uygunsuz cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu ailelerine anlatması üzerine emniyete şikayette bulunuldu.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheli A.C.'yi okul çevresinde aracı içerisinde suçüstü yakaladı. Şahsın yakalandığı sırada pantolonunun fermuarının açık olduğu ifade edildi. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakıldı

Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan sanık A.C., Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, emniyetteki ve sulh ceza hakimliğindeki itiraflarını baskı altında verdiğini iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 11 Haziran'da görülen ikinci duruşmada ise sanığın ev hapsi kaldırılarak, haftada iki gün imza atma ve mağdurların okul ile ev adreslerine yaklaşmama şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Olay yerinde olan mağdur babalarından biri, trafikte kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli A.C.'ye müdahale ederek engel oldu. Yaşanan arbede nedeniyle mağdur babası hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"Aileler tedirgin"

Mağdur ailelerin avukatı Çağdaş Çağatay Pehlevan, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını ailesine anlatması üzerine olaya ilişkin Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında kolluk tarafından yapılan fiziki takipte sanık suçüstü halinde yakalandı. Sanık okulun önüne giderek araç içerisinde cinsel içerikli eylemde bulunduğunu kolluk aşamasındaki ifadesinde kabul ediyor. Dosya kapsamındaki kamera kayıtlarında da okul önünde araçla beklediği net şekilde görülüyor. Şu an için 2 mağdurumuz var ancak diğer velilerle görüştüğümüzde birçok ailenin tedirginliği söz konusu, kendi çocuklarına yönelik de şüpheleri var" dedi.

"Şahıs okul çevresinde arabada fermuarı açık şekilde yakalandı"

Sanığın okul önünde araçla beklediğinin görüldüğünü aktaran Pehlevan, "Şüpheli yalnızca okul önünde değil, mağdurların evlerinin önüne giderek de bu eylemleri gerçekleştiriyor. Mağdurları takip ediyor. Sanık bir hafta boyunca öğrencileri takip etmiş. Şüpheli kolluk ifadesinde 3-4 aydır bu eylemleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca sanık, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede farklı zamanlarda, eşini düşünerek de bu tür eylemler yaptığını beyan ediyor. Sanık suçüstü yakalandı, tanık beyanları da var. Şahıs fermuarı açık şekilde yakalanıyor. Şahıs bir ay tutuklu kaldı. Ancak görülen ilk duruşmada sanık, baskı altında ifade verdiğini söyleyerek beyanlarını reddetti. Bunun üzerine ilk duruşmada ev hapsi, ikinci duruşmada adli kontrolü de kaldırıldı. Sanık şu an sokakta rahatça dolaşıyor" diye konuştu.

"Sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz"

Şüphelinin beyanlarının çelişkili olduğuna da dikkati çeken Avukat Pehlevan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanığın yakalandığı gün mağdurun babası trafikte şüpheliyle karşılaşıyor ve kaçmasını engellemek için müdahale ediyor. Bu nedenle hakkında 'kasten yaralama' soruşturması başlatılıyor. Aileler çok tedirgin. Çocuklar duruşmada şüphelinin yüzüne bile bakamadı. Sanığın serbest kalması ailelerde büyük korkuya sebep oldu. Biz sanığın zincirleme şekilde cezalandırılmasını ve üst sınırdan tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Mağdurlardan biri şehir değiştirmeyi bile düşünüyor."

Mahkemenin sanık hakkında "hayasızca hareketler" suçundan ek savunma aldığını dile getiren Çağdaş Çağatay Pehlevan, "Eğer mahkeme bu suçtan hüküm kurarsa, verilecek cezanın daha düşük kalma ihtimali bulunmaktadır. Çünkü hayasızca hareketler suçunun alt sınırı 6 aydır. TCK 62 kapsamında takdiri indirim uygulanması halinde ceza daha da düşebilmektedir. Bu noktada, müvekkilim hakkında başlatılan kasten yaralama suçunun da alt sınırı 6 ay, üst sınırı 1,5 yıldır. Bir kişi okul önünde öğrencilerin bulunduğu alanda müstehcen davranışlarda bulunurken, bu kişiyi yakalayan mağdur babası hakkında açılan soruşturma, sanığa yönelik olası ceza ile kıyaslandığında daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumun ne hukuken ne de vicdanen kabul edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Davanın üçüncü celsesinin 13 Temmuz'da görüleceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı