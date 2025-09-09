Kocaeli'de Okul Çevrelerinde Narkotik Uygulaması

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 9 Eylül 2025 günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 6 okul çevresinde 26 ekip ve 78 personelin katılımıyla "Narkotik alan ve okul uygulaması" yapıldı. Uygulamada 191 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 72 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 araca toplam 36 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehlikeye sokacak maddelerden korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ