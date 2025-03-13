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Kocaeli'de Motosiklet Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı

Kocaeli'de Motosiklet Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 17 yaşındaki 3 genç gözaltına alındı. Y.Y. ve H.M. tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 17 yaşındaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mart'ta ilçedeki motosiklet hırsızlığı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme ekipler, hırsızlık olayına ilişkin 11 Mart'ta 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.K. (17), Y.Y. (17) ile H.M. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.Y. ile H.M. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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