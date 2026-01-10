Haberler

Kocaeli'deki kazada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan işçi, 2 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan işçi, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Kasım 2025 tarihinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, A.C.'nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi İlkay Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

