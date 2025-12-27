Bilgisayar oyunu gibi kavga

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkelenen sürücünün birden fazla araca çarpması ve ardından yaşanan linç girişimi mahallede korku dolu anlara neden oldu. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, dün Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; taksiye, yolcu otobüsüne ve bir otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar oluştu. Bunun üzerine taraflardan biri sopa ile hafif ticari araca saldırdı. Aracın durmasının ardından bazı kişiler sürücüye yönelik saldırıda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisi, tarafları ayırmak ve gerginliği sona erdirmek için yoğun çaba sarf etti.

Hafif ticari araç sürücüsünün diğer araçlara çarptığı anlar ve yaşanan linç girişimi, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ