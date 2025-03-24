Kocaeli'de Kuaförde Köpek kriz çıkardı: Müşteriyi Isırdı

Zincirini koparan köpek kuaförde müşteriyi ısırdı...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de erkek kuaföründe zincirini koparan köpek tıraş olan müşteriyi ısırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Kartepe ilçesinde bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre gelen müşteri, yanına köpeğini de getirdi. Müşteri tıraş olurken bağladığı köpeği bir anda zincirden kurtularak alt kata indi. O sırada tıraş olan diğer bir vatandaş ve berber panik oldu. Köpeğin kendilerine yönelmesi ile berber masanın üzerine çıkmaya çalıştı. Köpek, müşteriyi bacağından ısırırken büyük bir kargaşa yaşandı. Sesleri duyan sahibi, köpeği tutması ile olay son buldu.

Isırılan müşterinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.