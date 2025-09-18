Haberler

Kocaeli'de Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga: 19 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Kocaeli'de Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga: 19 Yaşındaki Genç Öldürüldü
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı; 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de kız meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 19 yaşındaki genci öldüren şahıs ve olaya karışan 2 kişi yakalandı. 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit T., tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltın alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
