Kocaeli'de kimyasal sızıntı! 'Pencereleri açmayın' uyarısı yapıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Muhtarlık, vatandaşlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu. Kimyasal sızıntı sırasında çevredeki vatandaşların panikle kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasındabulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"PENCERELERİ KAPATIN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
