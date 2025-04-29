Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Kocaeli'de Kaynak İşlemi Sırasında Motosiklet Alev Aldı

Kocaeli'de Kaynak İşlemi Sırasında Motosiklet Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derince ilçesinde bir iş yerinde kaynak işlemi sırasında motosiklet alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, geriye sadece metal iskelet kaldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaynak işlemi sırasında alev alan motosikletten geriye sadece iskeleti kaldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin kopan parçasına kaynak yapıldığı esnada kıvılcımlar, benzinle temas etti. Bir anda yükselen alevler motosikleti sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosikletten geriye ise yalnızca metal iskeleti kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.