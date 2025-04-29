Kocaeli'de Kaynak İşlemi Sırasında Motosiklet Alev Aldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaynak işlemi sırasında alev alan motosikletten geriye sadece iskeleti kaldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin kopan parçasına kaynak yapıldığı esnada kıvılcımlar, benzinle temas etti. Bir anda yükselen alevler motosikleti sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosikletten geriye ise yalnızca metal iskeleti kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ