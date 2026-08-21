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Kocaeli’de kayıp 4’üncü kardeş sağ bulundu: Cenazelerde darp ve boğuşma izi yok

Kocaeli’de kayıp 4’üncü kardeş sağ bulundu: Cenazelerde darp ve boğuşma izi yok
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 kardeşin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kayıp olarak aranan 4’üncü kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ bulunurken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazelerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 kardeşin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kayıp olarak aranan 4'üncü kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ bulunurken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazelerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlerin peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu Bilgenur Sakar'ın bulunması için bölgede arama yapıldı. Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

Cenazelerde darp ve boğuşma izi yok

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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