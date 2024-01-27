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Kocaeli'de Kavga Sonucu Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan bir kavgada 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman hayatını kaybetti. Kavganın görüntülerinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise şiddeti teşvik eden söylemlerde bulunduğu görülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırmaları da yer aldı.

Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (14) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K.'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.

Ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kıvanç Uman'ı ölüme götüren kavga görüntülerine İHA ulaştı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K.'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor. Y.K'den sonra H.M.K'nin gelerek Kıvanç Uman'a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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