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Kocaeli'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kardeşini göğsünden bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kardeşini göğsünden bıçakladı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki binada meydana geldi. O.K.(28) ile kardeşi K.K. (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada O.K., mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaraladı. Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, abisi O.K. ise suç aletiyle gözaltına alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K.'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez kavga Olay Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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