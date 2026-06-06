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Kamyon otomobili önüne alıp metrelerce sürükledi: O anlar araç kamerasına yansıdı

Kamyon otomobili önüne alıp metrelerce sürükledi: O anlar araç kamerasına yansıdı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi mevkii Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan kamyon ile otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyon, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun otomobili önüne alarak sürüklediği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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