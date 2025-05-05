Kocaeli'de Kadın Servis Şoförü Tarafından Ölü Bulundu

Kocaeli'de Kadın Servis Şoförü Tarafından Ölü Bulundu
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Kartepe'de bir servis şoförü, işe almak üzere gittiği kadından haber alamayınca durumu acil servise bildirdi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadının doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan H.Ö'yü almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö'ye ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. H.Ö, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, H.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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