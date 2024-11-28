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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 98 Tabanca Sürgü Takımı Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 98 Tabanca Sürgü Takımı Ele Geçirildi
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Çayırova'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri 98 tabanca sürgü takımı ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık operasyonunda 98 tabanca sürgü takımı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramanın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, 1 ikamet ve 1 iş yerine de operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda içerisinde namlu, iğne, icra yayı ve mili takılı vaziyette 98 tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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