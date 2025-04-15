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Kocaeli'de Kaçak Alkol Üreten Şebeke Çökertildi

Kocaeli'de Kaçak Alkol Üreten Şebeke Çökertildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi yapan bir şebekeye yönelik operasyonda 12 ton kaçak alkol ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak alkol üreten şebeke çökertildi. Yapılan aramada 12 ton kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 12 ton kaçak etil alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan işlem yapılırken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Zanlıların bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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