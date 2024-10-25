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Kocaeli'de Kaçak Alkol Davasında Karar: Müebbet Hapis

Kocaeli'de Kaçak Alkol Davasında Karar: Müebbet Hapis
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki İlhan Alan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Emirhan Ö.K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Abdulbaki K. ise beraat etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan yaşlı adamın, veresiye alkol isteyen 2 genç tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz sanığın ise beraatine karar verdi.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K., veresiye alkol almak için İlhan Alan'ın (60) evine geldi. Alkolü vermeyen ve daha önce verdiği alkol paralarını isteyen İlhan Alan ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Emirhan Ö.K., İlhan Alan'ı kalbinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sesleri duyan İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Haklarında dava açılan 2 sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Emirhan Ö.K. ile avukatı Muhammed Aşıroğlu, Mehmet Uğur Şahin, Aysun Torun, Elif Nur Çalık ve tutuksuz sanık Abdülbaki K'nin avukatı Nurcan Özlen hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan Abdülbaki K. ise SEGBİS ile davaya katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık Emirhan Ö.K., "Maktulü bu olaydan önce tanımıyordum. Maktulün evine gittiğimizde elinde dışarı çıktı. İlhan, Abdulbaki ile konuşuyordu, ben araya girince bana bıçak salladı. Ben de kendimi korumak için pencerenin önünde bulunan bıçağı alarak kendimi savunmak içi sadece salladım. Bıçağın isabet ettiğinin farkına varmadım. Sonrasında oradan uzaklaştık. Daha sonra maktulün öldüğünü öğrendim. Yaralama ya da öldürme kastı ile hareket etmedim, uzun süre tutukluyum. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi, takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Suçlamayı kabul etmeyen Abdülbaki K., maktule yönelik herhangi bir eylemi olmadığını dile getirerek beraatini istedi.

Müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emirhan Ö.K'nün "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçundan hakkında takdiri indirim uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Abdülbaki K'nin üzerine atılı "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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