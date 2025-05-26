Kocaeli'de İzinsiz Araçla Kaza: 3 Yaralı

Kocaeli'de İzinsiz Araçla Kaza: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde izinsiz olarak kullandığı araçla kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde izinsiz aldığı araçla tur atan sürücü ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Seyyar Pazarcılar Odası'nda çalışan yabancı uyruklu M.M., yanında biri kadın 2 yolcuyla birlikte kooperatife ait 54 AEE 198 plakalı ticari aracı izinsiz şekilde aldı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir elektrik panosuna, ardından park halinde bulunan 77 P 0260 plakalı bir servis otobüsüne çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz ve izinsiz araç kullanan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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