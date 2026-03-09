Şehir merkezinde korku dolu anlar: Depo yandı, dumandan göz gözü görmedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı iş merkezinin üst katındaki depo alev alev yandı. Şehrin birçok noktasından görülen siyah dumanlar korku dolu anlara yol açarken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin üst katındaki depoda çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar endişe ve korkuyla binayı terk ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye araçları yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araç yardımı ile yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Kimi vatandaşlar korku ile bölgeden kaçarken, kimileri ise alevleri cep telefonlarıyla kayda aldı. Ekipler, meraklı vatandaşları anonslarla uyararak uzaklaştırdı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahaleleri yapılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar neticesinde yangının yan binalara sıçraması önleyen itfaiye ekipleri, ardından dumanı binadan tahliye ederek güvenliği sağladı.

İş merkezinde hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı