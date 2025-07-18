Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkii İzmit-Kandıra yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 PA 3570 ve 41 LF 408 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 41 LF 408 plakalı yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ