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Kocaeli'de İftara Dakikalar Kala Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'de İftara Dakikalar Kala Kaza: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde iftara dakikalar kala bir minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iftara dakikalar kala minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Aktop Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabaları tarafından iftara davet edilen ailenin bulunduğu 41 AVA 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 HZ 047 plakalı Mercedes marka minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Araçlar ardından elektrik panosuna çarparak durabildi. İftar saatine 5 dakika kala meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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