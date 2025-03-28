Kocaeli'de Hurda Yüklü Kamyonet Devrildi, Trafik Durdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hurda yüklü kamyonet devrildi, kaza sebebiyle trafik durdu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kaza, D-100 kara yolu Körfez mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hurda yüklü plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet yan yattı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çekici çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sürücünün durumu hakkında bilgi alınamadı.

Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ