Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Kocaeli'de Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 7 Kişi Gözaltında

Kocaeli'de Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 7 Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da fabrikaların kasalarını patlatan hırsızlık çetesini düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında çeşitli suçlarla ilişkilendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da fabrikaların kasalarını patlatan, yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullanan ve sadece gözleri gözüken çeteyi Kocaeli Emniyeti TEM otoyolunda düzenlenen operasyon ile yakaladı. Çeteyi çökertmek için polis ekipleri 10 bin aracı inceledi, saatlerce güvenlik kamerası izledi.

Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da son iki ay içinde 10 işyerine giren, sadece kasaları patlatan çete için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Sadece gözleri gözüktü

Girdikleri işyerinde yüzlerini kapatan, güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren ve sadece gözleri gözüken çetenin yakalanmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi. Kente girişte farklı, çıkışta farklı plakalar kullanarak KGYS kameralarından da kaçan hırsızlar için polis ekipleri yaklaşık 10 bin araç inceledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da toplayan ekipler, yüzlerce saat görüntü izleyerek sadece gözleri gözüken hırsızların profilini çıkardı.

Güvenlikle çatışmaya girmişler

Yapılan analizlerin ardından polis ekipleri 30 Ocak'ta sadece gözleri görünen hırsızları tespit etti. 7 kişilik şebekenin başka bir şehirde girdikleri işyerinin güvenliği ile çatıştıkları, bir başka kentte ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında telsiz ve şarjör düşürdükleri belirlendi. Tüm parçaları birleştiren Kocaeli polisi, 10 bin araç üzerinde çalışma yaparak, güzergahlardaki güvenlik kameralarını dakika dakika izledi.

Şahısların kullandıkları otomobiller tespit edildi. Ekipler TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında geniş güvenlik önlemi aldı. 13 Ocak günü sabah saatlerinde şahısların Kocaeli'ye geldikleri tespit edilince, operasyona start verildi. TEM otoyolu Körfez geçişinde düzenlenen operasyonda E.T. (42), Z.Y. (52), E.B. (26), F.O. (27), E.T. (39), T.T. (24) ile E.G. (31) gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi.

Telsiz ele geçirildi

Şahısların yakalandıkları otomobilde yapılan aramalarda 2 silah, şarjör, mermiler, 4 adet telsiz, kesme makinesi, çekiç, burç, levye, maskeler ve eldivenler ele geçirildi. 2 milyon liralık hırsızlık olayı tespit edilirken, 7 zanlı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların hırsızlık yaptıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Maskeli olarak işyerine giren hırsızlardan bir tanesinin sadece gözlerinin gözüktüğü, güvenlik kamerasını başka yöne çevirerek etkisiz hale getirdiği görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
img

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.