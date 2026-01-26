Haberler

Sosyal medyadaki provokatif akıma katılan hemşire, adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Kocaeli'de bir kamu hastanesinde görevli hemşire İ.A., sosyal medyada paylaştığı provokatif bir video nedeniyle gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'de sosyal medyada yayılan provokatif akıma katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Hemşire İ.A., dün İstanbul'da polis ekipleri tarafından kardeşinin evine gözaltına alınıp, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. İ.A.'nın tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
