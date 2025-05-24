Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Scooter'a Çarptı: 2 Çocuk Yaralandı

Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Scooter'a Çarptı: 2 Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, scooter binen iki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olayda, 14 yaşındaki D.A. ve 15 yaşındaki H.Z.D. hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile scooterlar çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arka arkaya scooter'a binen 2 çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Zeybek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka arkaya BinBin scooter'a binen 14 yaşındaki D.A. ve 15 yaşındaki arkadaşı H.Z.D., karşı yönden gelen E.İ. yönetimindeki 41 HC 285 plakalı ticari araçla çarpışarak savruldu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları ambulansla hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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