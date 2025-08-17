Kocaeli'de Freni Boşalan Kamyonet Dere Yatağına Düştü ve Yandı

Kocaeli'de Freni Boşalan Kamyonet Dere Yatağına Düştü ve Yandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, 5 metrelik istinat duvarını aşarak dere yatağına düştü ve alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, dere yatağına düşerek alev aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ağadere Caddesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 41 AON 760 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarını aşarak dere yatağına düştü. Düşmenin etkisiyle alev alan kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

