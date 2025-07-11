Kocaeli'de Emniyet Önünde Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Emniyet Önünde Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda 2 kişi silahla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda 2 kişi silahla vuruldu.

Olay, saat 22.40 sıralarında Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. İlçede akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.