Kocaeli'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İlimtepe Kalıcı Konutlar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki otomobil, dönüş kavşağında kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ