Kocaeli'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönüş kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, İlimtepe Kalıcı Konutlar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki otomobil, dönüş kavşağında kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
