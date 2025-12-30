Haberler

Trafikte akrobatik şova 39 bin TL ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüsüne toplam 39 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanma, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkma ve diğer suçlardan ceza aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücüye 39 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde tek teker üstünde ilerleyerek hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atan şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Motosiklet sürücüsünün Y.C.D. olduğunu belirleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakaladı. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmaktan, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, kasksız motosiklet kullanmaktan, trafikte akrobatik hareketler yapmaktan ve tescil plakasız araç kullanmaktan toplamda 39 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edilirken, Y.C.D hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

