Barlar sokağı abluka altında: 428 kişi sorgulandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Barlar sokağında tüm mekanlar denetlenirken, 428 kişi sorgulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27-28 Aralık tarihlerinde İzmit ilçesinde yapılan denetimlerde, eğlence mekanları mercek altına alındı. Uygulamalar kapsamında 37 ekip ve 10 amir görev aldı. Denetimlerde 28 işletme kontrol edilirken, işletmelerde bulunan 428 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 1 işletmenin ruhsatsız canlı müzik yayını yaptığı tespit edilerek yasal işlem uygulandı. - KOCAELİ