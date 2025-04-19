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Kocaeli'de Düğün Öncesi Yumruklu Kavga

Kocaeli'de Düğün Öncesi Yumruklu Kavga
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, düğün öncesinde yaşanan kalabalık bir grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olayda bir kişi fenalık geçirerek yere yığıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün öncesinde kalabalık bir grup arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple düğün öncesi kalabalık bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgayı bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Bir kişi yaşanan olay sebebiyle fenalık geçirerek yere yığıldı.

Vatandaşların tarafları ayırmasıyla ortalık zorlukla sakinleştirildi. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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