Haberler

Kocaeli'de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüyü 52 Bin TL Ceza Bekliyor

Kocaeli'de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüyü 52 Bin TL Ceza Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğün konvoyunda plakasını kapatarak drift yapan sürücüye 52 bin 187 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, adli işlem başlatıldı. Olay, düğün konvoylarındaki tehlikeli gösterileri yeniden gündeme getirdi.

Kocaeli'de düğün konvoyunda plakasını kapatıp araçla drift yapan sürücüye 52 bin 187 TL para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün konvoyunda plakasını gizleyip yolu kapatarak drift yaptığı tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün kimliği 19 Ekim 2025 tarihinde belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, drift atmak, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmak, tescil plakasında değişiklik yapmak veya okunmasını engellemek ve başkalarını tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlama yapmak maddelerinden toplam 52 bin 187 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olay, düğün konvoylarında yapılan tehlikeli gösterilerin oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

bence 252 olmalı belli ki rahat yaramamis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.