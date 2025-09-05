Haberler

Kocaeli'de Dondurma Yüklü Kamyonet ile Otobüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli'de Dondurma Yüklü Kamyonet ile Otobüs Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100 yan yolunda dondurma yüklü bir kamyonet ile yolcu otobüsünün kavşakta çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada, otobüsün camları patlarken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Kocaeli D100 yan yolda dondurma yüklü kamyonetle, yolcu otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otobüsün camları patlarken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, İzmit ilçesi D100 yan yolda İstanbul istikameti Kozluk Mahallesi mevkiinde kavşakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü hakimiyetinde bulunan 34 EN 6031 plakalı dondurma yüklü kamyon, kırmızı ışıkta geçmesi neticesinde 41 AIG 579 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün camları tuzla buz oldu. Kamyonetin de sağ kapısı yamularak dondurmalar yola düştü. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Sürücüler dahil olmak üzere biri çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kamyon sürücüsünü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, araçlar yoldan kaldırıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Sevkan Bozkurt, "Kamyon hızla ilerliyordu. Çarpmanın şiddetiyle camlar patladı. Kolumdan yaralandım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi

Kayyum heyetinde sürpriz istifa! Fotoğraftan bir kişi eksildi
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi

İki çocuğu vahşice öldürülen annenin sözleri duruşmaya damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.