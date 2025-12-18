Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğalgaz ana borusunu patlatması sonucu tedbir amacıyla 3 sokak ve bir caddeye gaz akışı kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi üzerindeki site önünde İSU ekiplerince yürütülen altyapı kazı çalışmaları sırasında, kepçe operatörünün müdahalesiyle doğalgaz ana hattı patladı. Patlamanın ardından çevreye gaz yayılması üzerine mahalle sakinleri korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede doğalgaz dağıtım şirketi İZGAZ ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalede gaz sızıntısını durdurdu. Güvenlik önlemleri kapsamında Gül, Dost ve Oymak sokaklar ile Gümrükçüler Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin binalardaki kontrollerinin ardından patlayan borunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Onarım çalışmaları tamamlanana kadar Gül, Dost ve Oymak sokaklar ile Gümrükçüler Caddesi'ne gaz verilemeyeceği öğrenildi. - KOCAELİ