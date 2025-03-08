Kocaeli'de Doğal Gaz Hattına Zarar Verildi, Güvenlik Önlemleri Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şantiye alanında temel ve kazı çalışmaları sırasında kepçe operatörü doğal gaz ana hattına zarar verdi. Doğal gaz hattının delinmesi sebebiyle bölgede yoğun koku oluşurken, alanda güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlimtepe'de bulunan şantiye alanında yapılan temel ve kazı çalışmaları sırasında kepçe operatörü doğal gaz ana hattına zarar verdi. Meydana gelen patlama şiddetli ses çıkarken, ortaya çıkan gaz bölgede ciddi tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İzgaz ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana kimseyi yaklaştırmadı.

Yetkililer, doğal gaz hattındaki sıkıntının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların güvenlik önlemlerine uyması gerektiğini belirtti.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ