Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Denizde Kaybolan İki Genç Boğuldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz, gözden kaybolduktan sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Denizde kaybolan 2 genç boğuldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girerek gözden kaybolan 2 genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak denizden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Cebeci mahallesi plajında denize giren Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz denizde gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 2 gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz'in cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de Denizde Kaybolan İki Genç Boğuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Güvenlik Kandıra Kocaeli 3-sayfa Yaşam Kaza

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });