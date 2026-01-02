DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyon kapsamında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ele geçirilmiş, operasyonun ilk ayağında işlemleri tamamlanan 30 şüpheli dün adli makamlara sevk edilmişti. - KOCAELİ