DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyon kapsamında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ele geçirilmiş, operasyonun ilk ayağında işlemleri tamamlanan 30 şüpheli dün adli makamlara sevk edilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Arda Güler için çılgın teklif

