Kocaeli'de Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bir binada arama kurtarma çalışmaları 16 saatten fazladır devam ediyor. Enkaz altında kalan anne ve baba için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Olayda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, bir kızı ise sağ olarak kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada, arama ve kurtarma çalışmalarında 16 saat geride kaldı. Ekipler enkaz altında olan anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarında 16 saat geride kalırken enkaz altında kalan baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'e (44) ulaşmak için ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. - KOCAELİ

