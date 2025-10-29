Haberler

Kocaeli'de Çöken Binada 5 Kişilik Ailenin Enkaz Altında Kalabileceği Açıklandı

Kocaeli'de Çöken Binada 5 Kişilik Ailenin Enkaz Altında Kalabileceği Açıklandı
Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken bir binada 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı değerlendirilen binada çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Vali Aktaş, Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken binaya ilişkin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Çökme sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Aktaş, "Henüz netleşmiş bir bilgi yok. İçeride bir ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik bir aile. Tüm ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyorlar. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde, çevre illerden görevlendirilen ekiplerle enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Henüz ulaştıkları birisi yok. Çökme sebebiyle ilgili olarak da elimizde açıklayabileceğimiz net bir bilgi yok, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Vali Aktaş, ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
