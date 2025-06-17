Kocaeli'de Çocuklarını Boğarak Öldüren Babanın Cezai Ehliyeti Yeniden Değerlendirildi

Kocaeli'de Çocuklarını Boğarak Öldüren Babanın Cezai Ehliyeti Yeniden Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 10 ve 13 yaşındaki çocuklarını boğarak öldüren Murat R.'nin cezai ehliyeti, yapılan ikinci rapor sonucunda 'tam' olarak belirlendi. Olayın detayları ve sanığın durumu mahkemede görüşülmeye devam ediyor.

Kocaeli'de 10 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarında mektup bırakan babanın, avukatının talebi üzerine ikinci kez istenen raporda da "cezai ehliyetinin tam" olduğu belirtildi.

Olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R.'nin (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı

Sanık ilk duruşmadaki savunmasında da olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanığın, çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta ise "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı.

Cezai ehliyeti yine tam çıktı

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için sanık duruşmaya katılamadı. Sanığın avukatı, önceki celsede müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair verilen rapora itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan yeniden rapor talep edildi. Ancak ikinci raporda da sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi.

Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an

Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.