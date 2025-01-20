Üye Girişi
Haberler
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Kocaeli'de Cinayet: İsa Turgut Baltayla Öldürüldü, 2 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de Cinayet: İsa Turgut Baltayla Öldürüldü, 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla vurulması sonucu hayatını kaybettiği olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla burularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından başına baltayla vurulmuş halde bulunan İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
img

Dünkü maçta gözlerden kaçan detay
img

Suriye'de tarihi görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.