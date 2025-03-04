Kocaeli'de Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki çatıdan düşen kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (40) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikteki çatıdan yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ