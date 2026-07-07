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Kocaeli'deki boya fabrikası yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'deki boya fabrikası yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez-Derince sınırındaki bir boya fabrikasında çıkan yangında 26 yaşındaki işçi Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi.

Körfez-Derince sınırındaki boya fabrikasında saat 12.00 sıralarında başlayan ve çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Fabrika alanında cansız bedeni bulundu

E kiplerin fabrika içerisindeki çalışmaları sırasında acı habere ulaşıldı. Alanda yapılan incelemelerde, 26 yaşındaki işçi Samet Sarıkaya'nın cansız bedeni bulundu. Öte yandan, yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen 2 kişinin olduğu ve sağlık durumlarına ilişkin müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Bölgede güvenlik şeridi oluşturan olay yeri inceleme ekiplerinin fabrika alanındaki tespit mesaisi ile hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Derince-Körfez sınırında boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümüş, yükselen siyah dumanlar geniş bir çevreden görülmüştü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki geri dönüşüm tesisine de sıçrayarak maddi hasara yol açmış, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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