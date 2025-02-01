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Kocaeli'de Boşanma Sonrası Bıçaklama Olayı

Kocaeli'de Boşanma Sonrası Bıçaklama Olayı
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Kocaeli'nin Şirinköy Mahallesi'nde bir kadın, yeni boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay anında mahalleli, bıçağı atan kişiyi sopalarla linç etmeye çalıştı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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