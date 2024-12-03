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Kocaeli'de Boşaltılan Gecekondu Yangınla Yok Oldu

Kocaeli'de Boşaltılan Gecekondu Yangınla Yok Oldu
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Derince ilçesinde kat karşılığı müteahhide verilen ve 5 gün önce boşaltılan gecekondu, bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kat karşılığı müteahhide verilen ve 5 gün önce boşaltılan gecekondu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Şimşir Sokak'ta bulunan boş gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondu alevlere teslim olurken, durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan evi söndürdü.

Tek katlı gecekondunun 5 gün önce boşaltıldığı, kat karşılığı müteahhide verildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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